В Ростовской области объявили очередную беспилотную опасность

В ночь с субботы на воскресенье по всей территории Ростовской области объявили беспилотную опасность. Соответствующее оповещение жители получили от Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
В сообщении людям рекомендовали уйти в подвальные помещения или в комнаты без окон. Спустя несколько часов был объявлен отбой беспилотной опасности.
Ранее, 21 марта, на улице Горсоветской в Ростове атака беспилотников привела к жертвам. Дрон взорвался возле многоэтажки, на уровне 17 этажа. Фасад и шесть квартир получили повреждения. Пострадала супружеская пара — с резаными ранами ростовчан увезли в больницу.