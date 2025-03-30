Морские трамвайчики будут ходить в городах-курортах Крыма

«Я верю в то, что ближайшие годы все наладится и развитие морского сообщения в том числе», — сказал Тихончук.
По его словам, в перспективе этому направлению развития Крыму «будет дан толчок».
Города Крыма надо соединить, все наши порты такие, как Евпатория — Севастополь — Ялта. Сейчас мне сложно сказать о том времени, как будут реализованы проекты. Но концепция развития портов существует, и уже не просто на бумаге.
Кроме того, есть не только инвесторы, но и проекты реконструкции гидротехнических сооружений для швартовки маломерных судов, которые позволят запускать внутри туристических городов-портов Крыма так называемые морские трамвайчики как транспортную альтернативу в курортный сезон, добавил он.
«То есть внутри городов сделать такие маршруты, как морской трамвайчик, на которых могли бы наши гости перемещаться из одной точки города в другую. Есть проекты сделать причалы», — сказал Тихочнук.
Ранее директо научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский рассказывал, где можно было бы запустить водные трамвайчики в Крыму, и в частности Симферополе, как это было в советское время.