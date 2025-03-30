Число погибших из-за землетрясения в Бангкоке увеличилось до 17

По меньшей мере 17 человек в таиландской столице Бангкоке стали жертвами землетрясения, произошедшего 28 марта, сообщила газета Khaosod со ссылкой на отчёт центра Эраван.
По уточнённым данным, больше всего людей (девять человек) погибло при обрушении здания, которое строилось на севере города. Спасатели продолжают поисковую операцию.
Кроме того, 32 человека пострадали и ещё 83 числятся в списках пропавших без вести. Мэр Бангкока Чатчат Ситтипхан рассказал, что инженерные службы обследовали 723 здания в городе. Два строения были признаны небезопасными.
Напомним, ранее россиянка по имени Ника, которая проживает в Бангкоке, в беседе с aif.ru рассказала, что после произошедшего землетрясения жители города начали массово требовать от арендодателей вернуть им депозиты за аренду квартир. Она уточнила, что сильный подземный толчок повредил некоторые дома, сделав их небезопасными для жизни.