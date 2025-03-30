Число погибших из-за землетрясения в Бангкоке увеличилось до 17

Напомним, ранее россиянка по имени Ника, которая проживает в Бангкоке, в беседе с aif.ru рассказала, что после произошедшего землетрясения жители города начали массово требовать от арендодателей вернуть им депозиты за аренду квартир. Она уточнила, что сильный подземный толчок повредил некоторые дома, сделав их небезопасными для жизни.