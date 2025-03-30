Врач назвала неожиданную причину запаха изо рта

Хирург пояснила, что искривление перегородки ведёт к ухудшению вентиляции носа. Это затрудняет очищение носовых пазух и создаёт условия для размножения бактерий. По статистике, искривление перегородки наблюдают более 80% людей. В лёгких случаях оно не вызывает дискомфорта, но серьёзные деформации способны ухудшить качество жизни и привести к галитозу.