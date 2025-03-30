Над районом Хабаровского края впервые пролетел беспилотник

Первый беспилотник, который пролетел над регионами страны по правилам гражданской авиации, навестил жителей Николаевска-на-Амуре. «Аист» преодолел путь от Сахалинской области и был создан в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» по инициативе Президента Владимира Путина, сообщает пресс-служба администрации Николаевского муниципального района.