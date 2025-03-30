Над районом Хабаровского края впервые пролетел беспилотник

Первый беспилотник, который пролетел над регионами страны по правилам гражданской авиации, навестил жителей Николаевска-на-Амуре. «Аист» преодолел путь от Сахалинской области и был создан в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» по инициативе Президента Владимира Путина, сообщает пресс-служба администрации Николаевского муниципального района.
Его общий вес 29,8 кг, а расстояние он пересек 162 километра за 2,5 часа. Полет контролировался операторами компании «Аврора» в Охе и в Николаевске.
«Для всех авиаторов Дальнего Востока дата 29 марта 2025 года стала историческим днем: спустя 95 лет на беспилотном воздушном судне удалось повторить часть легендарного маршрута, которым первооткрыватель полярных трасс Михаил Водопьянов соединил Сахалин с материком, выполняя первый пассажирский рейс», — отметил значимость события глава района Анатолий Леонов.