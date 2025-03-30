В Иркутской области принимают заявки на фестиваль «Студенческая весна»

В Иркутской области стартовала регистрация участников на ежегодный областной фестиваль творчества «Студенческая весна». Мероприятие, которое пройдет в конце апреля в Иркутске, станет отборочным этапом для всероссийского конкурса. Как сообщают организаторы, подать заявку можно до 21 апреля через официальный сайт фестиваля. Лучшие коллективы и исполнители получат право представлять Приангарье на федеральном уровне.
— В рамках «Студенческой весны» участники смогут проявить себя в следующих направлениях: вокальное, инструментальное, танцевальное, театральное, оригинальный жанр, медиа и КВН, — говорится в сообщении.
К участию приглашаются российские и иностранные студенты вузов и ссузов (включая заочную форму обучения), аспиранты, молодые преподаватели, творческие коллективы, работающая молодежь от 14 до 35 лет Иркутской области.
В прошлом году иркутская делегация успешно выступила на всероссийском этапе в Саратове, где 44 представителя региона из шести учебных заведений продемонстрировали свое мастерство.