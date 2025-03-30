В Иркутской области принимают заявки на фестиваль «Студенческая весна»

В Иркутской области стартовала регистрация участников на ежегодный областной фестиваль творчества «Студенческая весна». Мероприятие, которое пройдет в конце апреля в Иркутске, станет отборочным этапом для всероссийского конкурса. Как сообщают организаторы, подать заявку можно до 21 апреля через официальный сайт фестиваля. Лучшие коллективы и исполнители получат право представлять Приангарье на федеральном уровне.