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Полиция и Росгвардия усилились на Ураза-байрам в Челябинской области

Полиция и Росгвардия усилили меры безопасности на Ураза-байрам в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Содействие им оказывают представители добровольных народных дружин.

«С целью обеспечения безопасности граждан вход на территорию религиозных объектов осуществляется через организованные пропускные пункты, оборудованные металлорамками, полицейские также дополнительно обеспечены носимыми металлодетекторами», — говорят в региональном Главке МВД.

Госавтоинспекторы осуществляют регулировочно-распорядительные действий, организован объезд автотранспорта.

«Принятые меры направлены на обеспечение общественной безопасности и поддержание правопорядка», — отмечают стражи порядка.

В ночь с 30 на 31 марта 2025 года мусульмане всего мира встречают один из главных праздников — Ураза-байрам. Он знаменует окончание строгого поста в месяц Рамадан, который начался вечером 28 февраля.

В этот день снимаются все ограничения, которые были введены на время говения, а верующие благодарят Аллаха за возможность пользоваться его щедротами в месяц Рамадан.