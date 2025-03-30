Верховный суд обязал родителей оплачивать коммунальные платежи за детей

Родители должны оплачивать коммунальные платежи за своих несовершеннолетних детей, даже если они не живут вместе, следует из определения судебной коллегии Верховного суда РФ по гражданским делам.
Решение было вынесено после инцидента в Томске, где местный житель не платил за коммунальные услуги более пяти лет и накопил долг почти в 455 тысяч рублей.
Выяснилось, что должник был несовершеннолетним, поэтому задолженность необходимо взыскать с его родителей.
«При недостаточности у несовершеннолетнего средств обязанность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг субсидиарно возлагается на его родителей», — заявили в Верховном суде.
При этом уточняется, что несовершеннолетние старше 14 лет могут при желании и сами оплачивать коммунальные услуги.
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