В Омске с помощью нейросети оживили городового на улице Ленина

В Омске в соцсетях завирусилось видео с омским городовым, который ладит свою собаку. Известная в Омске скульптура ожила благодаря нейросетям.
Видео сегодня опубликовали в телеграм-канале «Омский новостной поезд». Автор ролика блогер с ником «Простокваша». Благодаря обработке, городовой действительно выглядит как настоящий.
«Городовой в Омске вновь вышел на дежурство со своим помощником», — подписали ролик в группе.
Знаменитая бронзовая скульптура «Городовой» была установлена в 2011 году на перекрестке улиц Ленина и Щербанева. Образ городового восстановили благодаря фотографиям конца XIX века. Статуя повторяет реальный прототип. Рост скульптуры составляет 180 см, а вот вес — 300 килограммов. Она считается одной из самых узнаваемых в Омске, наравне со «Степанычем» и «Любочкой».