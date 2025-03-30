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В Омске с помощью нейросети оживили городового на улице Ленина

В Омске городовой вновь вышел на дежурство благодаря нейросетям.

Источник: Комсомольская правда

В Омске в соцсетях завирусилось видео с омским городовым, который ладит свою собаку. Известная в Омске скульптура ожила благодаря нейросетям.

Видео сегодня опубликовали в телеграм-канале «Омский новостной поезд». Автор ролика блогер с ником «Простокваша». Благодаря обработке, городовой действительно выглядит как настоящий.

«Городовой в Омске вновь вышел на дежурство со своим помощником», — подписали ролик в группе.

Знаменитая бронзовая скульптура «Городовой» была установлена в 2011 году на перекрестке улиц Ленина и Щербанева. Образ городового восстановили благодаря фотографиям конца XIX века. Статуя повторяет реальный прототип. Рост скульптуры составляет 180 см, а вот вес — 300 килограммов. Она считается одной из самых узнаваемых в Омске, наравне со «Степанычем» и «Любочкой».