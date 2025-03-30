В Омске с помощью нейросети оживили городового на улице Ленина

Знаменитая бронзовая скульптура «Городовой» была установлена в 2011 году на перекрестке улиц Ленина и Щербанева. Образ городового восстановили благодаря фотографиям конца XIX века. Статуя повторяет реальный прототип. Рост скульптуры составляет 180 см, а вот вес — 300 килограммов. Она считается одной из самых узнаваемых в Омске, наравне со «Степанычем» и «Любочкой».