Онищенко счел преждевременными утверждения о появлении в РФ нового вируса

Данные о новом вирусе, который якобы распространяется на территории России, необходимо тщательно изучить, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования (РАО) Геннадий Онищенко.
По его словам, в официальном докладе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера отсутствуют упоминания нового вируса.
«Поэтому давайте не будем отмахиваться от этой информации, мы ее внимательно расшифруем. Скорее всего там и не вирус, не будем сейчас нагнетать, а посмотрим на данные хотя бы одного исследования. Самое главное, где этот вирус, где эти заболевания были зарегистрированы», — приводит слова Онищенко агентство ТАСС.
Кроме того, академик РАН отметил, что высокая температура может указывать на тяжелое течение другого заболевания, а кровь при отхаркивании может быть связана с индивидуальными особенностями организма.
Напомним, ранее врач-терапевт Людмила Лапа заявила aif.ru, что новый вирус с кровавым кашлем, который появился в России, поражает людей с хроническими заболеваниями. Врач отметила, что при появлении симптомов необходимо сразу обращаться к врачу, а не заниматься самолечением.