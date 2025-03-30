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Онищенко счел преждевременными утверждения о появлении в РФ нового вируса

Академик РАН отметил, что необходимо дождаться хотя бы одного исследования.

Источник: Аргументы и факты

Данные о новом вирусе, который якобы распространяется на территории России, необходимо тщательно изучить, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования (РАО) Геннадий Онищенко.

По его словам, в официальном докладе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера отсутствуют упоминания нового вируса.

«Поэтому давайте не будем отмахиваться от этой информации, мы ее внимательно расшифруем. Скорее всего там и не вирус, не будем сейчас нагнетать, а посмотрим на данные хотя бы одного исследования. Самое главное, где этот вирус, где эти заболевания были зарегистрированы», — приводит слова Онищенко агентство ТАСС.

Кроме того, академик РАН отметил, что высокая температура может указывать на тяжелое течение другого заболевания, а кровь при отхаркивании может быть связана с индивидуальными особенностями организма.

Напомним, ранее врач-терапевт Людмила Лапа заявила aif.ru, что новый вирус с кровавым кашлем, который появился в России, поражает людей с хроническими заболеваниями. Врач отметила, что при появлении симптомов необходимо сразу обращаться к врачу, а не заниматься самолечением.