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Кыштым претендует на звание «Город трудовой доблести»

Кыштым (Челябинская область) претендует на звание «Город трудовой доблести», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В год 80-летия Великой Победы и защитника Отечества завершена скрупулезная работа по сбору документов для присвоения городу этого почетного звания», — говорят в мэрии.

Там добавили, что Собрание депутатов округа поддержало инициативу главы Кыштыма Людмилы Шеболаевой направить собранные материалы губернатору и в Законодательное Собрание с соответствующей инициативой.

«Собрано свыше 3 тыс. подписей работников предприятий, сотрудников организаций и горожан. Собрано 48 архивных документов, подтверждающих награждение предприятий государственными наградами и врученных им переходящих Красных Знамен Государственного Комитета Обороны», — рассказали чиновники.

Кроме того, найдены 34 архива, подтверждающие награждение работников государственных наградами за выдающиеся трудовые достижения. С 1941 по 1946 годы 1237 кыштымцев были удостоены медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов», еще 19 человек получили награды «За трудовую доблесть» и «За трудовые отличия». Пятнадцать жителей города стали кавалерами орденов Ленина, Трудового Красного Знамени и ордена «Знак Почета».

Во время Великой Отечественной войны в Кыштым были эвакуированы семь промышленных предприятий, а пять крупных заводов продолжали бесперебойную работу непосредственно в городе.

В 2020 году городами трудовой доблести стали Челябинск и Магнитогорск, в 2022-м — Златоуст, январе 2025-го — Миасс.