Кыштым претендует на звание «Город трудовой доблести»

Кроме того, найдены 34 архива, подтверждающие награждение работников государственных наградами за выдающиеся трудовые достижения. С 1941 по 1946 годы 1237 кыштымцев были удостоены медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов», еще 19 человек получили награды «За трудовую доблесть» и «За трудовые отличия». Пятнадцать жителей города стали кавалерами орденов Ленина, Трудового Красного Знамени и ордена «Знак Почета».