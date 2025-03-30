В Иркутской области зарегистрировано 16 случаев укусов клещей

Заболеваний клещевыми инфекциями пока не зарегистрировано. Управление Роспотребнадзора по Иркутской области напоминает о необходимости вакцинации от клещевого энцефалита, использовании репеллентов, ношении защитной одежды и проведении само- и взаимоосмотров после посещения мест, где могут быть клещи. В случае укуса необходимо обратиться в медицинскую организацию.