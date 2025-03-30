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В Иркутской области зарегистрировано 16 случаев укусов клещей

В Иркутской области с начала года зарегистрировано 16 случаев укусов клещей.

Источник: РИА "Новости"

Укусы зафиксированы в Иркутском, Усольском, Эхирит-Булагатском и Ольхонском районах, где 19 марта отмечен первый случай в этом сезоне. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Заболеваний клещевыми инфекциями пока не зарегистрировано. Управление Роспотребнадзора по Иркутской области напоминает о необходимости вакцинации от клещевого энцефалита, использовании репеллентов, ношении защитной одежды и проведении само- и взаимоосмотров после посещения мест, где могут быть клещи. В случае укуса необходимо обратиться в медицинскую организацию.