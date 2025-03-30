В Японии из-за землетрясений может проснуться вулкан на острове Кюсю

В последний раз извержение Симмоэ, высота которого составляет 1420 м, произошло в 2018 году. Вулкан выбросил столб дыма и пепла на высоту 2,6 тыс. метров, а раскаленные камни из кратера разлетались более чем на километр. Тогда в регионе также действовал третий уровень опасности, что предполагает запрет на восхождение и приближение к горе.