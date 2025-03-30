Онищенко раскрыл правду о новом вирусе в России, вызывающем кашель с кровью

«Скорее всего там и не вирус, не будем сейчас нагнетать, а посмотрим на данные хотя бы одного исследования», — заявил Онищенко в разговоре с ТАСС. Он отметил, что в петербургский Институт имени Пастера, специализирующийся на изучении гриппа, информации о новых вирусных заболеваниях не поступало.