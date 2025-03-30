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Солдат ВСУ неделю удерживал в заложниках семью из четырех человек в ДНР

Украинский военный получил травму ноги и ворвался в дом, где находились мирные жители.

Источник: Аргументы и факты

Военнослужащий ВСУ целую неделю удерживал в заложниках семью из четырех человек в посёлке Новооленовка в ДНР, сообщила одна из тех, кто пострадал от его действий.

Женщина смогла эвакуироваться из населенного пункта. Она рассказала, что украинский военный получил травму ноги и ворвался в дом, где находилась её семья.

«Он сказал, что “отбился от стаи”, и держал нас под прицелом всю неделю. Мы не могли никуда уйти», — уточнила жительница посёлка, слова которой приводит РИА Новости.

Женщина отметила, что ситуация обострилась, когда её пожилой родственник попытался открыть дверь. В этот момент боец ВСУ бросил гранату.

«Дед получил осколочные ранения спины — вся спина была посечена», — добавила она.

Напомним, Минобороны РФ проинформировало об освобождении Новооленовки от ВСУ 30 декабря. Ведомство обнародовало кадры, на которых было показано, как российские бойцы держат флаг России в указанном посёлке.