Солдат ВСУ неделю удерживал в заложниках семью из четырех человек в ДНР

Военнослужащий ВСУ целую неделю удерживал в заложниках семью из четырех человек в посёлке Новооленовка в ДНР, сообщила одна из тех, кто пострадал от его действий.
Женщина смогла эвакуироваться из населенного пункта. Она рассказала, что украинский военный получил травму ноги и ворвался в дом, где находилась её семья.
«Он сказал, что “отбился от стаи”, и держал нас под прицелом всю неделю. Мы не могли никуда уйти», — уточнила жительница посёлка, слова которой приводит РИА Новости.
Женщина отметила, что ситуация обострилась, когда её пожилой родственник попытался открыть дверь. В этот момент боец ВСУ бросил гранату.
«Дед получил осколочные ранения спины — вся спина была посечена», — добавила она.
Напомним, Минобороны РФ проинформировало об освобождении Новооленовки от ВСУ 30 декабря. Ведомство обнародовало кадры, на которых было показано, как российские бойцы держат флаг России в указанном посёлке.