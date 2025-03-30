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Ростовское кафе заплатит 80 тысяч за восемь зарубежных песен

Ростовское кафе выплатит «Российскому Авторскому Обществу» 80 тысяч рублей за восемь композиций.
Источник: Комсомольская правда

Ростовская предпринимательница должна выплатить «Российскому Авторскому Обществу» 80 тысяч рублей за восемь музыкальных композиций. Об этом сообщается на сайте Арбитражного суда Ростовской области.

В феврале в кафе на улице Береговой звучали восемь музыкальных произведений зарубежных авторов. Но положенные за их использование отчисления в РАО не поступили. Представители общества направили предпринимательнице претензию. Поскольку та ее проигнорировала, они подали иск в суд.

В нем РАО потребовало 160 000 рублей компенсации. Однако суд решил, что за каждую неправомерно использованную композицию владелица кафе должна заплатить 10 тысяч рублей. То есть, всего с предпринимательницы будет взыскана сумма 80 000.