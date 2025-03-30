Ростовское кафе заплатит 80 тысяч за восемь зарубежных песен

Ростовская предпринимательница должна выплатить «Российскому Авторскому Обществу» 80 тысяч рублей за восемь музыкальных композиций. Об этом сообщается на сайте Арбитражного суда Ростовской области.
В феврале в кафе на улице Береговой звучали восемь музыкальных произведений зарубежных авторов. Но положенные за их использование отчисления в РАО не поступили. Представители общества направили предпринимательнице претензию. Поскольку та ее проигнорировала, они подали иск в суд.
В нем РАО потребовало 160 000 рублей компенсации. Однако суд решил, что за каждую неправомерно использованную композицию владелица кафе должна заплатить 10 тысяч рублей. То есть, всего с предпринимательницы будет взыскана сумма 80 000.