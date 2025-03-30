Ростовское кафе заплатит 80 тысяч за восемь зарубежных песен

В феврале в кафе на улице Береговой звучали восемь музыкальных произведений зарубежных авторов. Но положенные за их использование отчисления в РАО не поступили. Представители общества направили предпринимательнице претензию. Поскольку та ее проигнорировала, они подали иск в суд.