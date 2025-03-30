В марте 1983 года президент США Рейган объявил о создании программы СОИ

Однако система Sentinel не была развернута, и начале 1970-х ее заменили на куда менее амбициозную Safeguard. В СССР к тому времени разработали ее упрощенный аналог (систему А-35 с противоракетой А-350Ж), но гонки вооружений не случилось: договор о ПРО 1974 года ограничил каждую страну правом разместить всего одну установку. А-35 стала защищать Москву, а Safeguard прикрывала пусковые установки американских МБР в Северной Дакоте. Однако 1 октября 1975 года, спустя всего полгода после введения в эксплуатацию, объект в Северной Дакоте закрыли. Интересно, что американский конгресс распорядился не только юридически снять Safeguard с вооружения, но и физически ее демонтировать.