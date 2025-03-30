В Челябинской области подростки восстановили икону «Тайная вечеря»

В мастерскую образ дошёл без стекла, его киот сильно пострадал, фанерный задник рассыпался, хорошо видны были только лики, — рассказали в епархии. — Подростки отшлифовали поверхность киота, покрыли его краской и лаком, вставили стекло. Теперь икона как новая.