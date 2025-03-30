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В Челябинской области подростки восстановили икону «Тайная вечеря»

Учащиеся воскресной школы в Карабаше восстановили в ремесленной мастерской икону «Тайная вечеря». Она долгое время хранилась в часовне «Успение Пресвятой Богородицы» и требовала реставрации. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинской епархии.

Источник: eparhia74/Vk.com

Ремесленная мастерская «Ольха» работает на приходе храма святителя Иоанна Златоуста. В воскресной школе дети мастерят иконы и поделки из дерева.

Школьники подариле иконе вторую жизнь.

В мастерскую образ дошёл без стекла, его киот сильно пострадал, фанерный задник рассыпался, хорошо видны были только лики, — рассказали в епархии. — Подростки отшлифовали поверхность киота, покрыли его краской и лаком, вставили стекло. Теперь икона как новая.

Напомним, в начале марта в челябинский собор Рождества Христова доставили частицу Животворящего Креста, на котором был распят Иисус Христос.