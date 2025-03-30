В Челябинской области подростки восстановили икону «Тайная вечеря»

Ремесленная мастерская «Ольха» работает на приходе храма святителя Иоанна Златоуста. В воскресной школе дети мастерят иконы и поделки из дерева.
Школьники подариле иконе вторую жизнь.
В мастерскую образ дошёл без стекла, его киот сильно пострадал, фанерный задник рассыпался, хорошо видны были только лики, — рассказали в епархии. — Подростки отшлифовали поверхность киота, покрыли его краской и лаком, вставили стекло. Теперь икона как новая.
Напомним, в начале марта в челябинский собор Рождества Христова доставили частицу Животворящего Креста, на котором был распят Иисус Христос.