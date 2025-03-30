В Красноярск с рабочим визитом прибыл помощник президента Владимир Мединский

29 марта в Красноярский край с рабочим визитом прибыл помощник президента Владимир Мединский. Как рассказали в региональном правительстве, вместе с губернатором Михаилом Котюковым гость посетил один из ключевых объектов культурной инфраструктуры нашего края — Национальный центр Виктора Астафьева в селе Овсянка.
— Этот замечательный комплекс может стать постоянной площадкой для проведения не только организационно-административных собраний Союза писателей, но и литературных вечеров, фестивалей, — говорит Мединский.
На площадке центра в преддверии XI Сибирского исторического форума помощник президента провел встречу с представителями сибирских отделений Союза писателей России и обсудил ключевые направления работы объединения.
Напомним, что с 31 марта по 2 апреля в конгресс-холле СФУ пройдет XI Сибирский Исторический Форум, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Ранее мы писали, что в Красноярске на месте будущего «Суриков-центра» начнут работать археологи.