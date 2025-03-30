В Красноярск с рабочим визитом прибыл помощник президента Владимир Мединский

29 марта в Красноярский край с рабочим визитом прибыл помощник президента Владимир Мединский. Как рассказали в региональном правительстве, вместе с губернатором Михаилом Котюковым гость посетил один из ключевых объектов культурной инфраструктуры нашего края — Национальный центр Виктора Астафьева в селе Овсянка.