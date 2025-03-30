В Беларуси надпись «9 мая» высадят из берез и сосен ко Дню Победы

К 80-летию Победы министерство лесного хозяйства Беларуси в апреле проведет памятную посадку деревьев, пишет БелТА. В лесу появится живая надпись «9 Мая».
— Мы нашли поле, которое передано в состав лесного фонда. Фон будет из березы, а «9 Мая» будет высажено деревьями сосны — сказал первый заместитель министра лесного хозяйства Александр Драгун.
Эта акция станет продолжением серии приуроченных к 80-летию Победы мероприятий. Поле входит в ведение Бобруйского лесхоза и располагается в Кировском районе Могилевской области.
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