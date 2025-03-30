Шесть километров Троицкого тракта в Челябинске отремонтируют за 226 млн рублей

Ранее сообщалось, что Комитет дорожного хозяйства города объявил аукцион на 350 млн. Согласно информации с сайта госзакупок, планируется ремонт участка дороги протяженностью 6,1 км от автодороги «Меридиан» до границы Челябинска.
Подрядчику предстоит убрать старое покрытие и уложить новые слои, заменить бетонные и металлические ограждения, восстановить газон. Работы должны быть завершены до октября 2025 года.
Из обновленной информации следует, что КДХ Челябинска заключил контракт с ООО «Стройконтинент». Подрядчик снизил цену работ с 353,5 млн до 226 млн рублей. Срок выполнения работ — до 20 августа 2025 года.
По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Стройконтинент» зарегистрировано в Челябинске в 2007 году. Учредителем является Тигран Аракелян, директором — Ашотик Григорян (с февраля 2025-го).