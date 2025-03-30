Реки в Башкирии поднялись до 50 см за сутки

«На Павловском водохранилище еще сохраняется ледостав, но наблюдаются промоины. На реке Уфе выше Караидели частичный ледостав. Река Ай в нижнем течении уже освободилась от льда, местами наблюдается ледяная шуга, в среднем течении в районе Месягутово еще сохранились участки скопления льда, но река находится в русле. В горных районах всё ещё наблюдается значительный снежный покров», — сообщил руководитель ведомства Кирилл Первов.