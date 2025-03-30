Реки в Башкирии поднялись до 50 см за сутки. В республике продолжается паводок, не все реки вскрылись ото льда.
Как сообщили в госкомитете РБ по ЧС, на контроле служб находятся 4 ситуации в 3 муниципальных образованиях: городе Уфа, Архангельском и Чишминском районах. К вечеру 29 марта регистрировался случай подтопления в Нефтекамске.
Больше всего вода поднялась в реке Уфе в селе Верхний Суян Караидельского района. За сутки зарегистрирован подъем на 52 см, текущий уровень 516 см, выход реки на пойму 739 см. Также стало больше воды в Белой в районе села Кушнаренково Кушнаренковского района. Вода поднялась на 14 см, текущий уровень 673 см, выход реки на пойму 800 см.
При этом вода постепенно снижается в реках Большой Ик в деревне Таишево Мечетлинского района, Белой в районе Уфы, Дёме в деревне Бочкарево Чишминского района, Ай в селе Метели Дуванского района.
Юмагузинское и Нугушское водохранилища работают в режиме наполнения. Павловское водохранилище — в режиме сброса.
«На Павловском водохранилище еще сохраняется ледостав, но наблюдаются промоины. На реке Уфе выше Караидели частичный ледостав. Река Ай в нижнем течении уже освободилась от льда, местами наблюдается ледяная шуга, в среднем течении в районе Месягутово еще сохранились участки скопления льда, но река находится в русле. В горных районах всё ещё наблюдается значительный снежный покров», — сообщил руководитель ведомства Кирилл Первов.