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Генетика не пощадила: У 32-летней ростовчанки нашли рак, забравший маму и бабушку

В Ростове у молодой женщины врачи обнаружили рак груди, как у мамы и бабушки.
Источник: Комсомольская правда

В Ростове во время диспансеризации у молодой женщины обнаружили онкологию. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» сообщили в городской больнице № 6.

Ростовчанка обратилась в кабинет медпрофилактики, чтобы пройти диспансеризацию. Женщина знала, что ее мама и бабушка умерли от рака молочной железы и не хотела повторить их судьбу. Жалоб на плохое самочувствие у 32-летней пациентки не было, но ее опасения подтвердились: маммография показала признаки узлового образования молочной железы.

Врач направил пациентку к онкологу. Результаты биопсии оказались неутешительными — у женщины выявили злокачественное образование — карциному. Точные причины развития патологии не известны, но одна из них — генетическая. Сейчас ростовчанка проходит лечение у онколога.

— Этот случай еще раз доказывает, что склонность к онкологическим заболеваниям может передаваться по наследству. Не игнорируйте любые отклонения организма от нормы, проходите ежегодные профосмотры и диспансеризацию! — подчеркнули в медучреждении.