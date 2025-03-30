Генетика не пощадила: У 32-летней ростовчанки нашли рак, забравший маму и бабушку

В Ростове во время диспансеризации у молодой женщины обнаружили онкологию. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» сообщили в городской больнице № 6.
Ростовчанка обратилась в кабинет медпрофилактики, чтобы пройти диспансеризацию. Женщина знала, что ее мама и бабушка умерли от рака молочной железы и не хотела повторить их судьбу. Жалоб на плохое самочувствие у 32-летней пациентки не было, но ее опасения подтвердились: маммография показала признаки узлового образования молочной железы.
Врач направил пациентку к онкологу. Результаты биопсии оказались неутешительными — у женщины выявили злокачественное образование — карциному. Точные причины развития патологии не известны, но одна из них — генетическая. Сейчас ростовчанка проходит лечение у онколога.
— Этот случай еще раз доказывает, что склонность к онкологическим заболеваниям может передаваться по наследству. Не игнорируйте любые отклонения организма от нормы, проходите ежегодные профосмотры и диспансеризацию! — подчеркнули в медучреждении.