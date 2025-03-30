Генетика не пощадила: У 32-летней ростовчанки нашли рак, забравший маму и бабушку

Ростовчанка обратилась в кабинет медпрофилактики, чтобы пройти диспансеризацию. Женщина знала, что ее мама и бабушка умерли от рака молочной железы и не хотела повторить их судьбу. Жалоб на плохое самочувствие у 32-летней пациентки не было, но ее опасения подтвердились: маммография показала признаки узлового образования молочной железы.