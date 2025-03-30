Белоруска Арина Соболенко впервые выиграла турнир в Майами, победив Пегулу

В Майами белоруска не проиграла ни одного сета. Однако финал был для нее не таким уж легким, как может показаться по счету. В первом сете Джессика Пегула вела с брейком 3:2, в всего американка три раза взяла подачу Соболенко в этой партии. Но Соболенко ответила четырьмя брейками и выиграла сет 7:5.