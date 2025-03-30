Белоруска Арина Соболенко впервые выиграла турнир в Майами, победив Пегулу

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко выиграла турнир WTA-1000 в Майами, победив в финале четвертую ракетку американку Джессику Пегулу со счетом 7:5, 6:2.
Это первая победа Арины в Майами, ее 19-й титул в карьере и второй в текущем сезоне.
«Наконец-то мне удалось показать свой лучший теннис в финале, и я просто невероятно довольна результатом и выступлением», — сказала Соболенко после своей победы.
Напомним, что в этом сезоне Арина проиграла два финала — Australian Open в Мельбурне и WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.
В Майами белоруска не проиграла ни одного сета. Однако финал был для нее не таким уж легким, как может показаться по счету. В первом сете Джессика Пегула вела с брейком 3:2, в всего американка три раза взяла подачу Соболенко в этой партии. Но Соболенко ответила четырьмя брейками и выиграла сет 7:5.
Во втором сете Пегула начала с брейка. Такое начало сетов для Соболенко не в новинку. Она, порой, плохо входит в игру.
Но зато у Арины хватает запаса мастерства и боевитости характера, чтобы переломить ход поединка. Так было и сейчас. Во втором сете она сразу сделала обратный брейк, а потом пошло-поехало. 6:2 — гейм, сет, матч, титул.
Теннисистки провели на корте 1 час 28 минут. Белоруска теперь ведет у Пегулы в личных встречах — 7:2.
В финале Соболенко сделал три эйса и одну двойную ошибку. На ее счету семь брейков. Арина слишком часто ошибалась. На 31 виннер пришлись 36 невынужденных ошибок. Первая подача была лучше у Пегулы — 73 процента против 66 у Соболенко. Но американку это не спасло.
Соболенко теперь имеет восемь титулов WTA-1000 в карьере, сравнявшись по этому показателю с Марией Шараповой. Игроками, которые опережают ее по титулам WTA-1000, начиная с создания турниров этого уровня в 2009 году, являются Серена Уильямс (13), Виктория Азаренко (10), Ига Швентек (10), Симона Халеп (9) и Петра Квитова (9).
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