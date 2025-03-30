На час вперед: Молдова перешла на летнее время

Таким образом, эти сутки будут меньше обычного — 23 часа. А «одолженное время» восполнят в октябре, переходом на зимнее время, когда стрелки переводят на час назад.
Впервые переходить на летнее и зимнее время начали в 1931 году, когда Молдова была в составе Румынии. Однако затем эта практика была оставлена более чем на 40 лет. Вновь переводить часы у нас, как и в других бывших советских республиках, начали лишь в середине 90-х годов.
При этом практика перевода часов дважды в год давно критикуется врачами и психологами. Так, специалисты полагают, что временные сдвиги могут существенно повлиять на биологические ритмы организма человека, привести к нарушению сна, а также к депрессии, сбою в работе сердечно-сосудистой системы и органов пищеварения.