На следующей неделе вход в Нацмузей Татарстана и его филиалы будет бесплатным

Посетить Национальный музей Татарстана и его филиалы на следующей неделе можно будет бесплатно. В связи со 130-летним юбилеем день свободного посещения учреждения перенесли на 5 апреля. При этом традиционно акцию проводят каждый первый вторник месяца.