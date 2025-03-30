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На следующей неделе вход в Нацмузей Татарстана и его филиалы будет бесплатным

Учреждение 5 апреля отметит 130-летний юбилей.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Посетить Национальный музей Татарстана и его филиалы на следующей неделе можно будет бесплатно. В связи со 130-летним юбилеем день свободного посещения учреждения перенесли на 5 апреля. При этом традиционно акцию проводят каждый первый вторник месяца.

В этот день жителей и гостей города без взимания платы примут в следующих учреждениях:

Национальный музей Республики Татарстан (ул. Кремлевская, 2);

Дом-музей В. И. Ленина (ул. Ульянова-Ленина, 58);

Литературный музей Габдуллы Тукая (ул. Тукая, 74);

Музей Е. А. Боратынского (ул. Горького, 25/28);

Музей А. М. Горького и Ф. И. Шаляпина (ул. Горького, 10);

Музей-мемориал Великой Отечественной войны 1941−1945 годов (Кремль, проезд Шейнкмана, 12);

Музей истории татарской литературы с мемориальной квартирой Шарифа Камала (ул. Островского, 15);

Музей Каюма Насыри (ул. Парижской Коммуны, 35);

Музей-квартира Мусы Джалиля (ул. Горького, 17, кв.28);

Музей композитора Назиба Жиганова (ул. Малая Красная, 14);

Музей Л. Н. Толстого (ул. Япеева, 15).

Как сообщили в пресс-службе Национального музея республики, узнать дополнительную информацию можно по телефону: +7 (843)590−00−50.