ЦБ: Расходы жителей Иркутской области на турпоездки упали из-за Таиланда

Годовой прирост цен на услуги в Иркутской области снизился до 9,1% в феврале, в то время как в январе он ещё составлял 12,9%. Это произошло благодаря увеличению числа авиарейсов из иркутского аэропорта в страны Юго-Восточной Азии. Подробности — в пояснении отделения ЦБ Иркутск.
Управляющий Отделением Иркутск Банка России Игорь Коржук отметил, что рост числа рейсов в Таиланд и Вьетнам способствовал снижению цен на туристические поездки в целом.
«Февраль — традиционно популярное время у жителей нашего региона для заграничных отпусков. И чаще всего иркутяне выбирают для отдыха Таиланд и Вьетнам. Рейсов в эти страны стало больше, поэтому и цены на турпоездки в годовом выражении продолжили снижаться. Укрепление рубля тоже снизило стоимость туров. В итоге услуги пассажирского транспорта по сравнению с прошлым годом подешевели», — пояснил управляющий Отделением Иркутск Банка России Игорь Коржук.
Ситуация не изменилась и в марте, вряд ли изменится и в апреле. Сталкиваясь с более дешёвыми турами в тёплые страны Юго-Восточной Азии, жители Иркутска предпочитают отдых там Турции и российскому побережью Чёрного моря, где ещё холодно.