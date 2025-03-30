ЦБ: Расходы жителей Иркутской области на турпоездки упали из-за Таиланда

«Февраль — традиционно популярное время у жителей нашего региона для заграничных отпусков. И чаще всего иркутяне выбирают для отдыха Таиланд и Вьетнам. Рейсов в эти страны стало больше, поэтому и цены на турпоездки в годовом выражении продолжили снижаться. Укрепление рубля тоже снизило стоимость туров. В итоге услуги пассажирского транспорта по сравнению с прошлым годом подешевели», — пояснил управляющий Отделением Иркутск Банка России Игорь Коржук.