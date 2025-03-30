Национальный аэропорт Минск переходит на весенне-летнее расписание полетов

В связи с переходом на весенне-летнее расписание по отдельным направлениям изменится время выполнения рейсов. Расписание носит планируемый характер и может корректироваться.
«Белавиа» возобновляет выполнение сезонных рейсов в Махачкалу с частотой два раза в неделю (с 26 апреля) и Мурманск с периодичностью раз в неделю (с 29 мая).
Авиакомпания «Победа» возобновляет ежедневные полеты в Минск из Москвы и Санкт-Петербурга. Red Wings возвращает регулярные рейсы в Минск из Ульяновска, Уфы и Архангельска.
«Аэрофлот» постепенно увеличивает частоту полетов между Москвой и Минском до семи раз в день. В июле — августе «Аэрофлот» еженедельно будет выполнять до 49 рейсов между столицами Беларуси и России.
Авиакомпания «Икар» (совместно с Nordwind) с апреля планирует возобновить выполнение полетов из Перми с частотой два раза в неделю.
Чартерная программа будет представлена такими традиционными направлениями, как Турция (Анталья, Бодрум, Измир) и Египет (Хургада, Шарм-эль-Шейх). Планируется продолжить выполнение новых популярных чартеров в Оман (Салала) и ОАЭ (Рас-эль-Хайма/Шарджа).
Календарь авиационных сезонов, в соответствии с нормами Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА), делится на два периода — летний и зимний. «Лето» начинается в последнее воскресенье марта и заканчивается в последнюю субботу октября, а «зима», соответственно, начинается в последнее воскресенье октября и заканчивается в последнюю субботу марта.