Национальный аэропорт Минск переходит на весенне-летнее расписание полетов

Календарь авиационных сезонов, в соответствии с нормами Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА), делится на два периода — летний и зимний. «Лето» начинается в последнее воскресенье марта и заканчивается в последнюю субботу октября, а «зима», соответственно, начинается в последнее воскресенье октября и заканчивается в последнюю субботу марта.