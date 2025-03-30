Лукашенко обратился к мусульманам, поздравив с праздником Ураза-байрам

30 марта президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил верующих мусульманской конфессии с праздником Ураза-байрам, сообщили в пресс-службе белорусского президента.
В поздравлении отмечается, что «этот день знаменует окончание строгого поста в священный месяц Рамадан и объединяет людей вокруг традиционных ценностей ислама».
«Помощь ближнему, взаимовыручка и самопожертвование являются духовными ориентирами в жизни каждого верующего», — говорится в поздравлении.
Президент Беларуси подчеркнул, что мусульмане Беларуси искренне любят землю, на которой живут, созидают и растят детей.
«Придерживаясь основ своей религии, трудолюбием и нравственным поведением они укрепляют фундамент конфессионального согласия в нашей стране», — сказано в поздравлении.
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