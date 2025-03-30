Ряд стран мира перешел на летнее время

Теперь минское время отличается от среднеевропейского на один час (вместо двух).
Из стран Европы не переводят часы с зимнего на летнее время и обратно только Россия, Беларусь и Исландия.
В Беларуси власти отказались от перевода на сезонное время в 2011 году, после того, как Совмин принял соответствующее постановление. Подчеркивалось, что данное решение отказаться от перехода на сезонное время было принято после аналогичного решения России.
Переход на летнее время: за и против
Перевод часов дважды в год (на так называемое «летнее» и «зимнее» время) применяется примерно в 70 странах мира. Переходят на летнее/зимнее время в основном государства Европы, США, Канада, несколько стран Южной Америки и Севера Африки, а также часть Австралии.
Сторонники данной процедуры полагают, что она имеет ряд плюсов, в частности, дает экономию электроэнергии в жилом секторе и на производствах, увеличение длительности светового дня и уменьшение вредных выбросов.
Противники перевода часов считают, что в современном мире люди ведут слишком разный образ жизни, поэтому экономия электроэнергии из-за перевода времени незначительная. Кроме того, в высокотехнологических сферах перевод часов обходится дорого, а еще он резко меняет биологические ритмы людей и поэтому вредит здоровью.
Ранее тема перевода часов обсуждалась в Евросоюзе. Там за отмену перехода высказывалось около 80% европейцев, однако Совет ЕС так и не рассмотрел данное предложение.