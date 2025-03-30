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Ростовский градоначальник назвал уборку дорог «борьбой с ветряными мельницами»

В Ростове создадут «черный список» грязных дорог, чтобы убирать их по-новому.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове грязь на дорогах образуется из-за расположенных выше бордюра газонов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Александр Скрябин.

По словам градоначальника, в донской столице много мест, где газон находится выше уровня бордюра. Это приводит к тому, что во время дождя земля попадает на дороги и тротуары, а дальше грязь разносится машинами по улицам. Особенно остро проблема стоит на выездах из города, в центре и не только.

— Яркий пример — разделительные «острова безопасности» на улице Портовой в Железнодорожном районе. Коммунальная техника убирает прибордюрную грязь, но при первых же осадках земля сползает на проезжую часть. Получается, борьба с ветряными мельницами, — считает градоначальник.

Ситуацию начнут менять с Железнодорожного района. Здесь выберут несколько мест, где снизят высоту грунта. Также в городе планируется определить «красные зоны» с подобной проблемой.