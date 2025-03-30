Ростовский градоначальник назвал уборку дорог «борьбой с ветряными мельницами»

По словам градоначальника, в донской столице много мест, где газон находится выше уровня бордюра. Это приводит к тому, что во время дождя земля попадает на дороги и тротуары, а дальше грязь разносится машинами по улицам. Особенно остро проблема стоит на выездах из города, в центре и не только.