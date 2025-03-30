В Сочи огромное облако дыма над Сириусом напугала местных жителей

29 марта в Адлерском районе Сочи, на улице Веселой, произошел пожар, охвативший 50 квадратных метров мусора. Сообщение о возгорании поступило в 14:06. Очевидцы сообщили о густом черном дыме, видимом даже из Сириуса. По предварительным данным, пожар возник из-за поджога мусора возле торгового центра «Подкова». Полиция устанавливает личности подозреваемых. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.