В Сочи огромное облако дыма над Сириусом напугала местных жителей

29 марта в Адлерском районе Сочи, на улице Веселой, произошел пожар, охвативший 50 квадратных метров мусора. Сообщение о возгорании поступило в 14:06. Очевидцы сообщили о густом черном дыме, видимом даже из Сириуса. По предварительным данным, пожар возник из-за поджога мусора возле торгового центра «Подкова». Полиция устанавливает личности подозреваемых. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.
«Пожарные подразделения прибыли на место происшествия и локализовали огонь в 14:18, полностью ликвидировав его к 14:28. В тушении участвовали шесть человек и одна единица техники», — сообщили в пресс-службе МЧС Краснодарского края.
Специалисты также напоминают о действующем противопожарном режиме и призывают к соблюдению мер безопасности.
Ранее сообщалось, что мусорный полигон подожгли в Усть-Лабинском районе Кубани.