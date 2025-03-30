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В Сочи огромное облако дыма над Сириусом напугала местных жителей

В Адлерском районе Сочи ликвидировали пожар на площади 50 квадратных метров.

Источник: ТИПИЧНЫЙ СОЧИ — Telegram

29 марта в Адлерском районе Сочи, на улице Веселой, произошел пожар, охвативший 50 квадратных метров мусора. Сообщение о возгорании поступило в 14:06. Очевидцы сообщили о густом черном дыме, видимом даже из Сириуса. По предварительным данным, пожар возник из-за поджога мусора возле торгового центра «Подкова». Полиция устанавливает личности подозреваемых. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.

«Пожарные подразделения прибыли на место происшествия и локализовали огонь в 14:18, полностью ликвидировав его к 14:28. В тушении участвовали шесть человек и одна единица техники», — сообщили в пресс-службе МЧС Краснодарского края.

Специалисты также напоминают о действующем противопожарном режиме и призывают к соблюдению мер безопасности.

Ранее сообщалось, что мусорный полигон подожгли в Усть-Лабинском районе Кубани.