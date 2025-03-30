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Крымчан поздравили с праздником Ураза-байрам

«Этот праздник вдохновляет верующих на добрые дела, обращает к вечным ценностям добра, милосердия и любви к ближним. Желаю всем здоровья, благополучия, духовной радости и всех благ!» — написал в своем телеграмм-канале глава Республики Сергей Аксёнов.

Источник: Аргументы и факты

Он добавил, что духовное управление мусульман Крыма и Севастополя реализует важные благотворительные и просветительские проекты, способствуя укреплению межнационального и межконфессионального взаимодействия, а также поддерживая мир и согласие в регионе.

«Мусульмане принимают активное участие в общественной жизни республики, помогают фронту и нашим воинам», — написал он.

Предстоящая рабочая неделя в Крыму будет короткой — 31 марта станет для всех выходным в честь окончания священного для мусульман месяца Рамадан.

Напомним, в Крыму установили новый праздник — День парламента Республики.

На заседании Госсовета республики установили дату праздника — 19 сентября. Именно в этот день в 2014 году состоялось первое заседание первой сессии Госсовета республики Крым первого созыва.