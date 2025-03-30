Крымчан поздравили с праздником Ураза-байрам

Он добавил, что духовное управление мусульман Крыма и Севастополя реализует важные благотворительные и просветительские проекты, способствуя укреплению межнационального и межконфессионального взаимодействия, а также поддерживая мир и согласие в регионе.
«Мусульмане принимают активное участие в общественной жизни республики, помогают фронту и нашим воинам», — написал он.
Предстоящая рабочая неделя в Крыму будет короткой — 31 марта станет для всех выходным в честь окончания священного для мусульман месяца Рамадан.
Напомним, в Крыму установили новый праздник — День парламента Республики.
На заседании Госсовета республики установили дату праздника — 19 сентября. Именно в этот день в 2014 году состоялось первое заседание первой сессии Госсовета республики Крым первого созыва.