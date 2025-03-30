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На кого в Крыму налоговики обратят пристальное внимание в 2025 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар — РИА Новости Крым. В УФНС России по Крыму подсчитали, сколько человек в Крыму работают «в тени». Данные на заседании экономического совета в Госсовете Крыма огласил руководитель УФНС России по Крыму Роман Наздрачев. Он напомнил, что в настоящее время продолжается кампания по декларированию доходов.

Источник: РИА "Новости"

По самым скромным подсчетам, теневая занятость у нас минимум 70 тысяч человек. А по нашим оценкам, не платят со своей заработной платы налоги в Крыму около 200 тысяч человек. У нас около 1000 налогоплательщиков, у которых присутствуют выплаты меньше минимального размера оплаты труда. Их списки будут направлены в органы прокуратуры.

сказал Наздрачев

Он отметил, что многие крымские предприятия пытаются хитрить и указывают занятость человека на полставки или даже на четверть.

«Мы будем выбирать списки совместителей при отсутствии у человека где бы то ни было другой работы. Мы будем считать, что у работодателя выплата заработной платы осуществляется в “темную” и “серую”, — заявил Наздрачев.

И добавил, что работу будут вести совместно с органами местного самоуправления.

«По сельскому хозяйству: мы считаем, что основная “серая” и “черная” заработная плата находится в отраслях овощеводства и садоводства. Виноградарство и зерновые более-менее находятся в “белую”, — назвал глава УФНС России по Крыму отстающие с налоговой точки зрения направления одной из отраслей.

Также налоговики анонсировали в 2025 году более тщательный контроль точек маркетплейсов, которые не хотят платить налоги должным образом.

«Также выявились группы товарищей в количестве нескольких сотен, а то и тысяч человек, которые, имея в Крыму доходы, собственность, имущество, землю, имеют прописку в других субъектах РФ, и их налоги уходят туда. Им мы будем ставить заслон. Здесь мы рассчитываем на помощь и Совета министров, и депутатского корпуса. Налоги должны поступать там, где ты фактически живешь», — заявил Наздрачев.

При этом он отметил, что самых нерадивых таких граждан — «олигархов, миллиардеров и миллионеров» в налоговой уже знают поименно.