На кого в Крыму налоговики обратят пристальное внимание в 2025 году

«Также выявились группы товарищей в количестве нескольких сотен, а то и тысяч человек, которые, имея в Крыму доходы, собственность, имущество, землю, имеют прописку в других субъектах РФ, и их налоги уходят туда. Им мы будем ставить заслон. Здесь мы рассчитываем на помощь и Совета министров, и депутатского корпуса. Налоги должны поступать там, где ты фактически живешь», — заявил Наздрачев.