В Башкирии за год «индекс плова» увеличился на 9%. Стоимость казана традиционного блюда в расчете на шесть порций в преддверии праздника рассчитали в Национальном банке республики.
Как сообщили в пресс-службе банка, для расчета используется базовый рецепт плова, в который входят баранина, рис, подсолнечное масло, лук, морковь, чеснок, соль и специи. С февраля 2024 года стоимость продуктового набора увеличилась до 880 рублей.
Как рассказал управляющий Нацбанком республики Марат Кашапов, больше всего за год подорожали не основные ингредиенты блюда. Заметнее всего в этом наборе подорожал лук — на 26%. Морковь подорожала на 4,5%, баранина — на 10%, растительное масло — на 16%, чеснок — на 17%. Наиболее стабильным в списке ингредиентов по стоимости оказался рис. Согласно отчетам Башстата, рис подешевел на 1%.
Таким образом, «индекс плова» за год вырос всего на 80 рублей: в 2024 году те же продукты можно было купить за 800 ₽ Примечательно, что «индекс плова» в этом году оказался немногим меньше официального уровня инфляции: в феврале в Башкирии она составляла 9,47%.