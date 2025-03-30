В Башкирии за год «индекс плова» увеличился на 9%

Таким образом, «индекс плова» за год вырос всего на 80 рублей: в 2024 году те же продукты можно было купить за 800 ₽ Примечательно, что «индекс плова» в этом году оказался немногим меньше официального уровня инфляции: в феврале в Башкирии она составляла 9,47%.