В омских реках Уй и Тара обнаружено опасное превышение марганца

В реке Уй в районе Седельниково и в реке Тара около Муромцево зафиксировано превышение допустимой концентрации марганца в воде. Об этом сообщает Обь-Иртышское УГМС на странице мониторинга. Содержание марганца составило 0,35 мг/дм³ в реке Уй и 0,32 мг/дм³ в реке Тара.
По данным ведомства, употребление такой воды опасно для здоровья и может привести к проблемам с печенью и отравлению.
Жителям настоятельно рекомендуется воздержаться от употребления воды из этих рек. Напомним, что Омская область ранее заняла 78-е место из 83-х в экологическом рейтинге регионов России, что связано, в том числе, с промышленными выбросами и загрязнением окружающей среды.
Это уже не первый случай загрязнения воды в регионе. В январе неподалеку от Калачинска в реке Омь нашли ртуть — ее концентрация превышала норму более чем в восемь раз.
Ранее мы писали, что три омских предприятия заставили через суд снизить выбросы в воздух.