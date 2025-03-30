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В омских реках Уй и Тара обнаружено опасное превышение марганца

Информация о загрязнении появилась на страничке мониторинга Обь-Иртышского УГМС.

Источник: Комсомольская правда

В реке Уй в районе Седельниково и в реке Тара около Муромцево зафиксировано превышение допустимой концентрации марганца в воде. Об этом сообщает Обь-Иртышское УГМС на странице мониторинга. Содержание марганца составило 0,35 мг/дм³ в реке Уй и 0,32 мг/дм³ в реке Тара.

По данным ведомства, употребление такой воды опасно для здоровья и может привести к проблемам с печенью и отравлению.

Жителям настоятельно рекомендуется воздержаться от употребления воды из этих рек. Напомним, что Омская область ранее заняла 78-е место из 83-х в экологическом рейтинге регионов России, что связано, в том числе, с промышленными выбросами и загрязнением окружающей среды.

Это уже не первый случай загрязнения воды в регионе. В январе неподалеку от Калачинска в реке Омь нашли ртуть — ее концентрация превышала норму более чем в восемь раз.

Ранее мы писали, что три омских предприятия заставили через суд снизить выбросы в воздух.