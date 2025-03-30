Суд обязал снести автосалон «Автопрестиж» в Перми

Проведенные экспертизы подтвердили, что часть здания находится в полосе отвода дороги, а другая — на неразграниченных землях. Суд установил, что строение имеет капитальный характер, может использоваться автономно и не угрожает безопасности людей. Однако его расположение в дорожной зоне признано незаконным.