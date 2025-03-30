Суд обязал снести автосалон «Автопрестиж» в Перми

Арбитражный суд Пермского края опубликовал обоснование решения о сносе здания автосалона «Автопрестиж» на ул. Маршала Жукова, 51. Ранее суд признал постройку самовольной и постановил ее демонтировать.
Как сообщает «Ъ-Прикамье», иск подала администрация Ленинского района, указав, что здание расположено на землях под дорогой и на неразграниченной госсобственности. Власти также настаивали, что строение не является объектом недвижимости. Ответчиком выступило ООО «Мир» — собственник салона.
Проведенные экспертизы подтвердили, что часть здания находится в полосе отвода дороги, а другая — на неразграниченных землях. Суд установил, что строение имеет капитальный характер, может использоваться автономно и не угрожает безопасности людей. Однако его расположение в дорожной зоне признано незаконным.
В итоге суд согласился с доводами администрации, обязав снести самовольную постройку.
По данным 2ГИС, в спорном здании работает салон подержанных автомобилей «Автопрестиж». Владелец объекта — ООО «Мир» (учреждено в 2021 году) — принадлежит структурам, связанным с автохолдингом «Автопрестиж».