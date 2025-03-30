Дождь, снег и потепление до +14 прогнозируются в Иркутске на предстоящей рабочей неделе

Синоптики прогнозируют дождь и снег в Иркутске на предстоящей рабочей неделе. Днем столбики термометров покажут от +4 до +14°С. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Gismeteo.
В понедельник, 31 марта, будет пасмурно, небольшой снег с дождем. Столбик термометра покажет +4°С. Сильный ветер до 13 м/с.
Во вторник, 1 апреля, малооблачно. Синоптики обещают дождь, снег и до +14°С. Ветер умеренный, 7 м/с.
В среду, 2 апреля, небольшая облачность и снег, и дождь. За окном будет +14°С. Ветер сильный, 11 м/с.
В четверг, 3 апреля, малооблачно, небольшой снег с дождем. Похолодает до +3°С, ветер умеренный, 9 м/с.
В пятницу, 4 апреля, малооблачно. Столбик термометра установится на отметке +10°С. Ветер умеренный, 6 м/с.