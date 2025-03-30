Дети из Хабаровского края не смогли попасть в Китай из-за туроператора

Группа детей, направлявшихся в Китай, не смогла покинуть страну. Туроператор, отвечавший за поездку, не выполнил свои обязательства, и школьники остались в Приморье. Среди них были и дети из Хабаровского края. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.