Дети из Хабаровского края не смогли попасть в Китай из-за туроператора

Группа детей, направлявшихся в Китай, не смогла покинуть страну. Туроператор, отвечавший за поездку, не выполнил свои обязательства, и школьники остались в Приморье. Среди них были и дети из Хабаровского края. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
О проблеме стало известно из средств массовой информации. В ситуацию вмешались власти региона.
«Прокуратура совместно с правительством края взяла ситуацию на контроль. Было организовано сопровождение детей, чтобы обеспечить их безопасность и комфортное пребывание», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Исполнительные органы оперативно решили вопрос возвращения школьников домой. Уже завтра они вернутся в Хабаровский край.