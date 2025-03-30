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Дети из Хабаровского края не смогли попасть в Китай из-за туроператора

Школьники застряли в Приморье.

Источник: Комсомольская правда

Группа детей, направлявшихся в Китай, не смогла покинуть страну. Туроператор, отвечавший за поездку, не выполнил свои обязательства, и школьники остались в Приморье. Среди них были и дети из Хабаровского края. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

О проблеме стало известно из средств массовой информации. В ситуацию вмешались власти региона.

«Прокуратура совместно с правительством края взяла ситуацию на контроль. Было организовано сопровождение детей, чтобы обеспечить их безопасность и комфортное пребывание», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Исполнительные органы оперативно решили вопрос возвращения школьников домой. Уже завтра они вернутся в Хабаровский край.