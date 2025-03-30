В Крыму планируют построить новый зимний курорт, он будет находиться на автодороге Бахчисарай — Ялта — Ай-Петри. Об этом «Крым 24» сообщил первый заместитель министра транспорта республики Арсений Козловский.
«Дорога Бахчисарай — Ялта — Ай-петри, где у нас по решению руководителя республики подписывается соглашение с одним именитым банком для строительства курортной зоны», — рассказал чиновник.
По его словам, это место пользуется большой популярностью как у туристов, так и у местных жителей. Замглавы Минтранса пояснил, что речь идет о людях, которые любят заниматься горнолыжным спортом, а также сноубордингом.
Напомним, в качестве господдержки на строительство круглогодичного морского курорта «Золотые пески» в Крыму выделили 13 млрд рублей. Его построят по поручению президента России Владимира Путина. Работы выполнят в рамках федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал». Ожидается, что на курорте будут принимать 1 млн туристов в год.