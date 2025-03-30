Вячеслав Федорищев поздравил мусульман Самарской области с Ураза-байрамом

Очень важно, что сегодня мы вместе независимо от национальности и вероисповедания делаем все возможное ради достижения целей, стоящих перед нашей Родиной. Отстаиваем ее независимость на полях сражений и в тылу, заботимся о будущем, воспитываем детей.