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17 раз нарушил ПДД водитель «Мерседеса» за одну поездку по Нижнему Новгороду

Автомобиль 21-летнего нарушителя помещен на спецстоянку.

Источник: пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области

17 раз нарушил ПДД водитель «Мерседеса» за одну поездку по Нижнему Новгороду. Сотрудники ГИБДД остановили нарушителя в субботу, 29 марта, около 19:45 на Волжской набережной, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

21-летний нарушитель привлек внимание после публикации в интернете, где он демонстрировал опасное вождение в черте города.

В его отношении составлено 17 административных протоколов о нарушениях, включающих отсутствие прав, страховки, нарушение правил применения ремней безопасности, наличие неисправности у автомобиля и уклонение от исполнения наказаний.

Автомобиль отправлен на штрафстоянку.

Ранее на сайте Pravda-nn.rb cообщалось, что владелец конфискованного в Балахне автомобиля отправился на СВО вслед за своей машиной.