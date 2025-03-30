17 раз нарушил ПДД водитель «Мерседеса» за одну поездку по Нижнему Новгороду. Сотрудники ГИБДД остановили нарушителя в субботу, 29 марта, около 19:45 на Волжской набережной, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.