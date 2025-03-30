17 раз нарушил ПДД водитель «Мерседеса» за одну поездку по Нижнему Новгороду

21-летний нарушитель привлек внимание после публикации в интернете, где он демонстрировал опасное вождение в черте города.
В его отношении составлено 17 административных протоколов о нарушениях, включающих отсутствие прав, страховки, нарушение правил применения ремней безопасности, наличие неисправности у автомобиля и уклонение от исполнения наказаний.
Автомобиль отправлен на штрафстоянку.
Ранее на сайте Pravda-nn.rb cообщалось, что владелец конфискованного в Балахне автомобиля отправился на СВО вслед за своей машиной.