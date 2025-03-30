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Авиарейсов Минск — Москва стало больше

МИНСК, 30 мар — Sputnik. Авиакомпания «Аэрофлот» увеличила частоту рейсов между Москвой и Минском.

Источник: Sputnik.by

С воскресенья российский авиаперевозчик будет выполнять до пяти полетов в сутки в белорусскую столицу.

Планируется, что с 19 мая будет добавлен еще один, шестой, ежедневный рейс (SU1844/1845), а с 30 июня — седьмой (SU1846/1847).

Таким образом, перевозчик в июле и августе начнет каждую неделю обеспечивать до 49 рейсов между двумя столицами. Это на 17% больше, чем летом прошлого года.

По результатам 2024 года для «Аэрофлота» направление из Москвы в Минск вошло в топ-5 международных направлений по количеству пассажиров. За прошлый год на этой линии перевезено 454 тысяч человек, что стало на 32% больше, нежели в 2023-м.

Ранее «Белавиа» также сообщала, что Москва стала одним из самых популярных направлений из Минска, а также из Гомеля.