Авиарейсов Минск — Москва стало больше

С воскресенья российский авиаперевозчик будет выполнять до пяти полетов в сутки в белорусскую столицу.
Планируется, что с 19 мая будет добавлен еще один, шестой, ежедневный рейс (SU1844/1845), а с 30 июня — седьмой (SU1846/1847).
Таким образом, перевозчик в июле и августе начнет каждую неделю обеспечивать до 49 рейсов между двумя столицами. Это на 17% больше, чем летом прошлого года.
По результатам 2024 года для «Аэрофлота» направление из Москвы в Минск вошло в топ-5 международных направлений по количеству пассажиров. За прошлый год на этой линии перевезено 454 тысяч человек, что стало на 32% больше, нежели в 2023-м.
Ранее «Белавиа» также сообщала, что Москва стала одним из самых популярных направлений из Минска, а также из Гомеля.