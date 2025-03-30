Ограничения на посещение лесов введены в 3 районах Беларуси

Ранее в марте Минлесхоз сообщал о сложной пожароопасной обстановке на фоне весеннего потепления и просил жителей республики воздержаться от посещения лесов. Только за одни сутки в республике было зафиксировано 23 лесных пожара, больше всего случаев — одиннадцать — в Брестской области.