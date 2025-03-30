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Ограничения на посещение лесов введены в 3 районах Беларуси

МИНСК, 30 мар — Sputnik. Ограничения на посещение лесов введены в трех районах Беларуси, об этом свидетельствуют данные интерактивной карты Минлесхоза.

Источник: Sputnik.by

Так, в воскресенье ограничения действуют в Брагинском, Хойникском и Лельчицком районах Гомельской области.

В остальных регионах страны лесные массивы можно посещать свободно.

При введении ограничений в лес заходить можно, однако запрещено въезжать в него на автомобиле. Также нельзя разводить костры и проводить массовые мероприятия — например, турслеты и коллективные выезды с палатками.

Ранее в марте Минлесхоз сообщал о сложной пожароопасной обстановке на фоне весеннего потепления и просил жителей республики воздержаться от посещения лесов. Только за одни сутки в республике было зафиксировано 23 лесных пожара, больше всего случаев — одиннадцать — в Брестской области.