Приют для животных за 800 млн рублей построят в Новосибирске

В Новосибирске построят приют для животных на левом берегу. Разрешение на строительство выдала мэрия 28 марта. Об этом сообщается на муниципальном портале города.
Согласно опубликованному документу, приют для животных построят на Толмачевском шоссе, 53А в Ленинском районе Новосибирска. Площадь земельного участка — 20,8 тысячи квадратных метров.
В частности, там построят ветеринарно-санитарный пропускник, здание карантина, а также павильоны для содержания собак и другое. Помимо этого, будет построен ветеринарный пункт с вольером для содержания кошек.
Застройщиком является МКУ Новосибирска «Управление капительного строительства». Отмечается, что разрешение действует до 30 августа 2026 года.
Приют будет рассчитан на 160 животных. Сметная стоимость проекта составляет 790 млн рублей.