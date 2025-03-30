Мошенники начали обманывать при помощи легенды о сотрудниках «Энергосбыта»

«Я уточнил, о какой именно квартире идет речь, потому что у меня их несколько. И вопрос этот “сотрудника Энергосбыта” поставил в тупик. Он стал говорить: “Ну, в вашей квартире”. Тут всё стало понятно», — рассказывает новосибирец.