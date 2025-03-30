Мошенники начали обманывать при помощи легенды о сотрудниках «Энергосбыта»

Новосибирцам в мессенджерах приходят сообщения от «сотрудников» компании.
Один из местных жителей рассказал, как ему звонили 28 марта в мессенджере WhatsApp*. В профиле от звонившего стояла надпись «Энергосбыт». Когда сибиряк взял трубку, его собеседник представился сотрудником компании.
«Я уточнил, о какой именно квартире идет речь, потому что у меня их несколько. И вопрос этот “сотрудника Энергосбыта” поставил в тупик. Он стал говорить: “Ну, в вашей квартире”. Тут всё стало понятно», — рассказывает новосибирец.
После этого мужчина положил трубку. Отметим, что такой случай происходит уже не в первый раз. Некоторым горожанам звонили, и разговор доходил до запроса ИНН, СНИЛС, паспорта и даже до убеждений установить специальное приложение.
* принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в России.