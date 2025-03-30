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Чем обернулись китайские каникулы: 150 школьников застряли во Владивостоке из-за мошенников

ВЛАДИВОСТОК, 30 марта, ФедералПресс. Дети из Сахалинской, Магаданской областей, Камчатского и Хабаровского краев — всего более 150 человек — застряли во Владивостоке из-за нерадивого туроператора. Школьники должны были отправиться в китайский город Яньцзи, однако организатор не выполнил обязательства.

Как оказалось, поездку для школьников незаконно организовала индивидуальная предпринимательница. Она не являлась туроператором, не была внесена в федеральный реестр и нарушила закон «Об основах туристской деятельности».

«Правительство Приморского края совместно с правительствами соответствующих субъектов предпринимает срочные меры для возвращения детей домой. Для них организовано проживание и досуг, предложено питание», — говорится в сообщении краевого руководства.

Детям проводят экскурсии по городу, ребята посещают самые знаковые и красивые места Владивостока: Спортивную набережную, владивостокский Арбат, площадь Борцов Революции, Корабельную набережную, арку Цесаревича.

«Сейчас решается вопрос с трансфером для ребят, которые не смогут самостоятельно вернуться домой до 4 апреля. Кроме того, организован дополнительный вагон в поезде для детей из Хабаровского края, которые отправятся домой уже сегодня», — добавили в правительстве Приморья.

Ранее «ФедералПресс» писал, как Приморье и Китай развивают туризм. Планируется разрешить российским туристическим автобусам свободно передвигаться по провинции Цзилинь.