Чем обернулись китайские каникулы: 150 школьников застряли во Владивостоке из-за мошенников

«Сейчас решается вопрос с трансфером для ребят, которые не смогут самостоятельно вернуться домой до 4 апреля. Кроме того, организован дополнительный вагон в поезде для детей из Хабаровского края, которые отправятся домой уже сегодня», — добавили в правительстве Приморья.