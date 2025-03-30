Чем обернулись китайские каникулы: 150 школьников застряли во Владивостоке из-за мошенников

Как оказалось, поездку для школьников незаконно организовала индивидуальная предпринимательница. Она не являлась туроператором, не была внесена в федеральный реестр и нарушила закон «Об основах туристской деятельности».
«Правительство Приморского края совместно с правительствами соответствующих субъектов предпринимает срочные меры для возвращения детей домой. Для них организовано проживание и досуг, предложено питание», — говорится в сообщении краевого руководства.
Детям проводят экскурсии по городу, ребята посещают самые знаковые и красивые места Владивостока: Спортивную набережную, владивостокский Арбат, площадь Борцов Революции, Корабельную набережную, арку Цесаревича.
«Сейчас решается вопрос с трансфером для ребят, которые не смогут самостоятельно вернуться домой до 4 апреля. Кроме того, организован дополнительный вагон в поезде для детей из Хабаровского края, которые отправятся домой уже сегодня», — добавили в правительстве Приморья.
Ранее «ФедералПресс» писал, как Приморье и Китай развивают туризм. Планируется разрешить российским туристическим автобусам свободно передвигаться по провинции Цзилинь.