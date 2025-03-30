Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почти в 2 100 мечетях Узбекистана прошел праздничный намаз по случаю Рамазан хайита — фото

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Сегодня с раннего утра в почти в 2 100 мечетях Узбекистана прошли праздничные молитвы по случаю Рамазан хайита, сообщает пресс-служба Управления мусульман республики.

Источник: Духовное управление мусульман Узбекистана

В столице время праздничной молитвы выпало на 06.30 утра.

Председатель Управления мусульман Узбекистана муфтий шейх Нуриддин Холикназаров посетил мечеть «Ракат» в Ташкенте, чтобы совершить праздничный намаз и поздравить мусульман с великим праздником.

Горожане пришли в мечеть глубокой ночью, чтобы занять лучшие места.

После намаза жители Ташкента принесли домой горячие лепешки и порадовали детей сладостями, леденцами и игрушками.

Как отмечают Рамазан хайит

Рамазан хайит — праздник, который завершает священный месяц Рамадан.

Хайит — радостный день для всех мусульман, день молитвы и благодарности, счастья и помощи нуждающимся. В этот день принято отдыхать с семьей на природе, ходить в гости к родственникам, дарить друг другу подарки.

Рамазан хайит — время добрых дел, примирения и прощения обид, восстановления добрых отношений с другими людьми.

В Рамазан хайит следует разговеться и поесть сладостей (фиников) перед тем, как идти на намаз.

Также необходимо совершить мисвак и отдельное омовение при выходе на праздничную молитву. Совершение мисвака перед всеми молитвами является сунной. Нужно одеться в новую и чистую одежду.

Перед праздничной молитвой желательно раздать фитр-садака.

Следует прийти на праздничную молитву пораньше. Похвально, если верующий приходит в мечеть заранее, готовится к молитве, слушает проповеди и поучения.

В этот день особое внимание следует уделить тому, чтобы порадовать маленьких детей, дав им понять, что они особенные, отличаются от других детей. Будет уместно вручить им подарки, отправиться с ними на прогулку в зоопарк или на детскую площадку.