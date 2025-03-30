Маск решил «сделать NASA снова великим» для отправки людей на Марс

В конце 2024 года Маск обратился к своему другу, миллиардеру Джареду Айзекману, с предложением возглавить NASA. Тот дважды бывал в космосе: в 2021 году возглавил первую полностью гражданскую миссию в космос на чартерном рейсе SpaceX, а в сентябре 2024-го был командиром миссии Polaris Dawn, в которой экипаж гражданских астронавтов SpaceX совершил первый коммерческий выход в открытый космос. По словам источников WSJ, Маск заявил Айзекману, что вместе они могли бы «сделать NASA снова великим» и работать над достижением общей цели — отправке людей на Марс. Вскоре после этого Трамп выдвинул Айзекмана на пост главы агентства.