Последний шанс: Осталось 2 дня — граждане Молдовы могут оплатить медицинский полис со скидкой до 31 марта — потом полная цена и штрафы

Граждане Молдовы, которые приобретут полис обязательного медицинского страхования до 31 марта 2025 года, смогут воспользоваться скидками на страховку до 90%.
Так, для фермеров цена полиса со скидкой составит 1264 лея. Розничные торговцы заплатят 1895 леев. Лица, занимающиеся другими видами экономической деятельности, — 2527 леев, а люди, работающие в юридическом секторе, — 5054 лея. Для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями, занимающихся индивидуальным предпринимательством, также предусмотрены скидки.
Полис можно оплатить онлайн через государственную услугу MPay, а также в коммерческих банках и почтовых отделениях.
Владельцы полиса имеют доступ к первичной медицинской помощи, специализированной амбулаторной медицинской помощи, включая стоматологическую помощь, больничной помощи, доврачебной неотложной помощи, медицинской помощи на дому и иммунизации.