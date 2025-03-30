Последний шанс: Осталось 2 дня — граждане Молдовы могут оплатить медицинский полис со скидкой до 31 марта — потом полная цена и штрафы

Так, для фермеров цена полиса со скидкой составит 1264 лея. Розничные торговцы заплатят 1895 леев. Лица, занимающиеся другими видами экономической деятельности, — 2527 леев, а люди, работающие в юридическом секторе, — 5054 лея. Для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями, занимающихся индивидуальным предпринимательством, также предусмотрены скидки.