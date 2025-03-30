Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Последний шанс: Осталось 2 дня — граждане Молдовы могут оплатить медицинский полис со скидкой до 31 марта — потом полная цена и штрафы

Граждане, которые индивидуально приобретают медицинский полис, могут оплатить его онлайн.

Источник: Комсомольская правда

Граждане Молдовы, которые приобретут полис обязательного медицинского страхования до 31 марта 2025 года, смогут воспользоваться скидками на страховку до 90%.

Так, для фермеров цена полиса со скидкой составит 1264 лея. Розничные торговцы заплатят 1895 леев. Лица, занимающиеся другими видами экономической деятельности, — 2527 леев, а люди, работающие в юридическом секторе, — 5054 лея. Для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями, занимающихся индивидуальным предпринимательством, также предусмотрены скидки.

Полис можно оплатить онлайн через государственную услугу MPay, а также в коммерческих банках и почтовых отделениях.

Владельцы полиса имеют доступ к первичной медицинской помощи, специализированной амбулаторной медицинской помощи, включая стоматологическую помощь, больничной помощи, доврачебной неотложной помощи, медицинской помощи на дому и иммунизации.